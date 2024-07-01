Україна сьогодні одна з найспекотніших у Європі, і спека на цьому тижні ще триватиме - синоптик
Київ • УНН
Україна буде однією з найспекотніших країн Європи 1 липня, з температурою до 37°C і високою пожежною небезпекою в більшості регіонів, хоча в деяких районах можливі локальні дощі.
Україна сьогодні буде однією з найспекотніших країн Європи. І така жалюча спека ще триватиме, зазначила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
"1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи", - зазначила Діденко у Facebook.
Синоптики прогнозують спеку до 37° та місцями дощі01.07.24, 08:30 • 13448 переглядiв
І попри локальні дощі, з її слів, значна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
"Така жалюча спека ще триватиме. Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою. Утім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів (хіба що 4-5 липня полегшає на Одещині)", - вказала Діденко.
"Тому поки що дуже обережно з вогнем, особливо уважно до свого самопочуття, махайте віялами і кропіть водичкою себе й усіх, хто поруч", - наголосила Діденко.