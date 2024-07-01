Украина сегодня будет одной из самых жарких стран Европы. И такая жалкая жара еще продлится, отметила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

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"1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы", - отметила Диденко в Facebook.

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И несмотря на локальные дожди, по ее словам, значительная часть территории Украины 1-го июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью.

"Такая жалкая жара еще будет продолжаться. Однако 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля еще и на севере Украины градусы сбавят обороты, жара хотя бы немного станет милосерднее. Впрочем, восточная часть и юг еще будут оставаться среди очень высоких градусов (разве что 4-5 июля полегчает в Одесской области)", - указала Диденко.

"Поэтому пока очень осторожно с огнем, особенно внимательно к своему самочувствию, махайте веерами и обрызгивайте водичкой себя и всех, кто рядом", - подчеркнула Диденко.