На западе Украины сегодня ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы, в то время как на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха местами будет достигать жарких 37°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

В западных областях ночью без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди; на остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°; днем 29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Киеве ночью около 20°, днем 31-33°.