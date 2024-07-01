1 июля на западе Украины пройдут умеренные дожди, грозы, град и шквалы, в то время как на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха будет колебаться от 17-22°C ночью до 29-37°C днем.
На западе Украины сегодня ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы, в то время как на остальной территории страны будет сухо, температура воздуха местами будет достигать жарких 37°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В западных областях ночью без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди; на остальной территории сохранится погода без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-22°; днем 29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.
В Киевской области
Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Киеве ночью около 20°, днем 31-33°.