Синоптики прогнозують спеку до 37° та місцями дощі
Київ • УНН
1 липня на заході України пройдуть помірні дощі, грози, град та шквали, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься від 17-22°C вночі до 29-37°C вдень.
На заході України сьогодні очікуються дощі, грози, місцями град та шквали, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря подекуди сягатиме спекотних 37°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
У західних областях вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі; на решті території утримається погода без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.
На Київщині
Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°; у Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°.