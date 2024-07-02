Минэнерго предупредило об активизации вражеского ИПСО. В частности опровергло, что украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу, передает УНН.

Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но и продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, осуществляемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду - говорится в сообщении.

Минэнерго обращаем внимание на главные тезисы вражеской пропаганды:

"Власть вместо быстрого развития дополнительной распределенной генерации планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге - ничего не построит";

"Украинская власть запугивает украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить выезжать из страны".



"Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу";



Ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено лишь на дестабилизацию и расшатывание украинского общества. Обращаемся ко всем украинцам: ваша поддержка для энергетиков, для удержания стабильной работы энергосистемы очень важна - отмечает Минэнерго.

Также Минэнерго призывает следить за официальной информацией и не доверяйте непроверенной информации из не верифицированных источников.

Мы вместе выдержали энергетический террор зимой 2022/2023 годов, сплотились, подготовились и стабильно прошли зиму 2023/2024. Важно продемонстрировать такую же сплоченность и устойчивость снова! Будьте внимательны, следите за официальной информацией и не доверяйте непроверенной информации из не верифицированных источников - говорится в сообщении.

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

Дополнение

В Украине наиболее сложная ситуация в энергосистеме остается в прифронтовых территориях.