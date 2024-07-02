Министерство энергетики предупреждает об усилении враждебной пропаганды, опровергая заявления о том, что украинцам намеренно отключают электроэнергию, чтобы нажиться на этом и направить всю энергию за границу.
Минэнерго предупредило об активизации вражеского ИПСО. В частности опровергло, что украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу, передает УНН.
Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но и продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, осуществляемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду
Минэнерго обращаем внимание на главные тезисы вражеской пропаганды:
Ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено лишь на дестабилизацию и расшатывание украинского общества. Обращаемся ко всем украинцам: ваша поддержка для энергетиков, для удержания стабильной работы энергосистемы очень важна
Также Минэнерго призывает следить за официальной информацией и не доверяйте непроверенной информации из не верифицированных источников.
Мы вместе выдержали энергетический террор зимой 2022/2023 годов, сплотились, подготовились и стабильно прошли зиму 2023/2024. Важно продемонстрировать такую же сплоченность и устойчивость снова! Будьте внимательны, следите за официальной информацией и не доверяйте непроверенной информации из не верифицированных источников
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели2 июля 2024, 07:11 • 77040 просмотров
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В Украине наиболее сложная ситуация в энергосистеме остается в прифронтовых территориях.