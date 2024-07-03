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На Київщині збільшать кількість генераторів на станціях мобільних операторів для безперебійного звʼязку під час відсутності світла

Київ • УНН

 • 11966 перегляди

У Київській області збільшиться кількість генераторів на станціях мобільних операторів для забезпечення безперебійного зв'язку під час відключень електроенергії.

На Київщині збільшать кількість генераторів на станціях мобільних операторів для безперебійного звʼязку під час відсутності світла

Оператори мобільного звʼязку запевнили, що збільшать кількість генераторів на своїх станціях для безперебійного звʼязку під час відключень світла в населених пунктах Київської області. Про це заявив начальник КОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Кравченко розповів, що від жителів Київщини останнім часом чує скарги, що зникає мобільний зв'язок коли немає світла. 

Цю проблему обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області за участі представників мобільних операторів Vodafone, Київстар, Lifecell. За словами голови ОВА, на засіданні визнали, що проблема є і визначили кроки, як оперативно її виправляти. 

Зокрема, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок.

Мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість. Люди не можуть бути заручниками і, у випадку необхідності, не мати можливості зателефонувати, наприклад, в швидку, поліцію чи ДСНС. Я вже звертав на це увагу,  торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак, мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком

– повідомив Кравченко. 

Крім того, зауважив, що всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв’язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. 

"Причина – дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. Тому мобільні оператори мають надати об’єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", – додав начальник КОВА.

Зеленський доручив Федорову представити на Ставці аналіз про готовність операторів звʼязку до відключень світла02.07.24, 20:19 • 18151 перегляд

Тетяна Краєвська

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