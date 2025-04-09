Государственная служба специальной связи Украины

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.