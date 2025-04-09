Государственная служба специальной связи Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25756 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хакеры из рф атаковали лекцию МКУ об опровержении мифов российской пропаганды

Пророссийские хакеры сорвали лекцию Мирового конгресса украинцев об опровержении мифов пропаганды рф. Они включали гимн россии, блокировали чат и использовали нецензурную брань.

Война • 8 апреля, 10:36 • 7472 просмотра

В Госспецсвязи сообщили о новых кибератаках на объекты критической инфраструктуры и госучреждения

В марте 2025 года хакеры атаковали госучреждения и критическую инфраструктуру Украины, используя программу-похититель WRECKSTEEL. Цель атак – похищение конфиденциальной информации.

Общество • 3 апреля, 08:16 • 11356 просмотра

Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины

Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.

Криминал и ЧП • 25 февраля, 22:04 • 26250 просмотра

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом покупки авто и дронов для военных

Мошенники размещают объявления о продаже военного снаряжения по низким ценам от имени благотворительных организаций. После получения средств и личных данных жертв они исчезают, блокируя контакты.

Общество • 18 января, 12:01 • 63967 просмотра

Военные получили более 20 тысяч дронов за 10 дней

Госспецсвязь передала Силам обороны более 20 тысяч беспилотных систем различного типа за первые 10 дней 2025 года. В 2024 году было передано 1,3 млн дронов, из которых 97,7% - украинского производства.

Война • 14 января, 14:37 • 31717 просмотра

В Госспецсвязи предупреждают, что ИИ используют в мошеннических схемах

Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры. Госспецсвязь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и проверять личность собеседника.

Криминал и ЧП • 30 декабря, 14:31 • 24764 просмотра

Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи

В течение ноября-декабря 2024 года хакерская группировка UAC-0099 осуществила серию кибератак на государственные организации Украины. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к компьютерам лесничеств, судебно-медицинских учреждений и промышленных предприятий.

Криминал и ЧП • 16 декабря, 14:55 • 16694 просмотра

Зеленский изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Александра Потия. Новый член является председателем Госспецсвязи и имеет 25-летний опыт службы в ВСУ.

Война • 29 ноября, 22:09 • 35393 просмотра

Кабмин провел кадровые изменения в руководстве двух ведомств

Правительство уволило первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова. Также назначен Ростислав Замлинский первым заместителем Председателя Госспецсвязи.

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Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала

Кабмин назначил Александра Потия главой Госспецсвязи Украины. Новый руководитель имеет 25-летний опыт в ВСУ и является доктором технических наук с 20-летним академическим стажем.

политика • 19 ноября, 07:45 • 13835 просмотра

Кабмин согласовал новые кадровые изменения в министерствах: кого уволили, а кто получил должность

Кабмин провел серию увольнений и назначений в руководстве государственных органов. Произошли изменения в Госслужбе спецсвязи, Укртрансбезопасности, Минкультуры и Минэнерго.

политика • 15 ноября, 12:27 • 14437 просмотра

Мошенники используют ИИ в мессенджерах: в Госспецсвязи объяснили, как уберечься

Госспецсвязь предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта для клонирования голоса. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги, используя поддельные голосовые сообщения.

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Назвали 10 тревожных признаков вируса на вашем устройстве

Госспецсвязи опубликовало список признаков, указывающих на заражение смартфона или компьютера вирусом. Ведомство рекомендует регулярно проводить сканирование устройств антивирусными программами.

Общество • 30 октября, 09:42 • 42689 просмотра

Силы беспилотных систем самостоятельно будут закупать дроны и РЭБы: Умеров объяснил, почему это важно

Командование Сил беспилотных систем включено в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ. Это позволит быстрее формировать потребности фронта и усиливать обороноспособность Украины.

Война • 29 октября, 13:17 • 15795 просмотра

В Украине зафиксированы массовые вредоносные рассылки под видом интеграции с сервисами Amazon и Microsoft: что известно

CERT-UA обнаружила массовую рассылку вредоносных сообщений под видом интеграции с Amazon и Microsoft. Атаки нацелены на госорганы, предприятия и военные формирования, возможно готовились с августа 2024 года.

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Отсрочка "до завершения мобилизации": в приложении "Резерв+" произошел сбой

Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могут войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.

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Госспецсвязи: через Telegram распространяются вредоносные программы якобы от техподдержки "Резерв+"

Обнаружено распространение вредоносного ПО MEDUZASTEALER через фальшивый Telegram-бот технической поддержки «Резерв+». Госспецсвязи призывает воздержаться от взаимодействия с учетной записью @reserveplusbot и загрузки файлов.

Общество • 16 октября, 09:59 • 12526 просмотра

российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы

За первое полугодие 2024 года существенно возросло количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности Украины. Основными целями являются похищение информации, дестабилизация инфраструктуры и подрыв доверия к госорганам.

политика • 23 сентября, 12:16 • 14135 просмотра

В Раде предлагают повысить штрафы для операторов за проблемы со связью во время отключений света

Парламентский комитет рекомендовал законопроект №11431 для обеспечения работы мобильных операторов при отключениях света. Проект предусматривает увеличение проверок и штрафов для операторов, которые не обеспечивают достаточную автономность оборудования.

политика • 19 сентября, 04:50 • 17795 просмотра

Хакеры распространяют письма с вредоносным программным обеспечением: выявлено уже более 100 пораженных компьютеров

CERT-UA обнаружила массовое распространение вредоносных писем якобы от имени СБУ. Заражено более 100 компьютеров, включая государственные органы. Письма содержат ссылки на файл с вирусом ANONVNC.

Технологии • 12 августа, 15:31 • 16363 просмотра

Сокращенные ссылки могут быть опасными: в Госспецсвязи предупредили о еще одной мошеннической схеме

Мошенники используют сокращенные URL для сокрытия вредоносных сайтов. Специалисты советуют проверять ссылки перед переходом, используя сервисы расшифровки и инструменты онлайн-проверки безопасности.

Криминал и ЧП • 30 июля, 12:30 • 16265 просмотра

Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.

Криминал и ЧП • 21 мая, 22:34 • 18871 просмотра

Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.

Война • 15 мая, 07:44 • 16523 просмотра

россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве

российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.

Война • 9 мая, 10:14 • 18261 просмотра

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.

политика • 7 мая, 16:59 • 19856 просмотра

российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.

Война • 22 апреля, 11:07 • 19443 просмотра

"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.

Война • 20 апреля, 01:07 • 107639 просмотра

В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.

Война • 17 апреля, 14:46 • 15655 просмотра

Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

В рамках дерегуляции правительство прекратило ведение Реестра производителей и распространителей программного обеспечения и отменило другие устаревшие нормативные акты, связанные с легализацией программного обеспечения и борьбой с нелегальным использованием.

Экономика • 9 апреля, 12:52 • 53009 просмотра

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.

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