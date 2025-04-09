Государственная служба специальной связи Украины

Пророссийские хакеры сорвали лекцию Мирового конгресса украинцев об опровержении мифов пропаганды рф. Они включали гимн россии, блокировали чат и использовали нецензурную брань.
В марте 2025 года хакеры атаковали госучреждения и критическую инфраструктуру Украины, используя программу-похититель WRECKSTEEL. Цель атак – похищение конфиденциальной информации.
Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.
Мошенники размещают объявления о продаже военного снаряжения по низким ценам от имени благотворительных организаций. После получения средств и личных данных жертв они исчезают, блокируя контакты.
Госспецсвязь передала Силам обороны более 20 тысяч беспилотных систем различного типа за первые 10 дней 2025 года. В 2024 году было передано 1,3 млн дронов, из которых 97,7% - украинского производства.
Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры. Госспецсвязь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и проверять личность собеседника.
В течение ноября-декабря 2024 года хакерская группировка UAC-0099 осуществила серию кибератак на государственные организации Украины. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к компьютерам лесничеств, судебно-медицинских учреждений и промышленных предприятий.
Президент Украины ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Александра Потия. Новый член является председателем Госспецсвязи и имеет 25-летний опыт службы в ВСУ.
Правительство уволило первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова. Также назначен Ростислав Замлинский первым заместителем Председателя Госспецсвязи.
Кабмин назначил Александра Потия главой Госспецсвязи Украины. Новый руководитель имеет 25-летний опыт в ВСУ и является доктором технических наук с 20-летним академическим стажем.
Кабмин провел серию увольнений и назначений в руководстве государственных органов. Произошли изменения в Госслужбе спецсвязи, Укртрансбезопасности, Минкультуры и Минэнерго.
Госспецсвязь предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта для клонирования голоса. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги, используя поддельные голосовые сообщения.
Госспецсвязи опубликовало список признаков, указывающих на заражение смартфона или компьютера вирусом. Ведомство рекомендует регулярно проводить сканирование устройств антивирусными программами.
Командование Сил беспилотных систем включено в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ. Это позволит быстрее формировать потребности фронта и усиливать обороноспособность Украины.
CERT-UA обнаружила массовую рассылку вредоносных сообщений под видом интеграции с Amazon и Microsoft. Атаки нацелены на госорганы, предприятия и военные формирования, возможно готовились с августа 2024 года.
Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могут войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.
Обнаружено распространение вредоносного ПО MEDUZASTEALER через фальшивый Telegram-бот технической поддержки «Резерв+». Госспецсвязи призывает воздержаться от взаимодействия с учетной записью @reserveplusbot и загрузки файлов.
За первое полугодие 2024 года существенно возросло количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности Украины. Основными целями являются похищение информации, дестабилизация инфраструктуры и подрыв доверия к госорганам.
Парламентский комитет рекомендовал законопроект №11431 для обеспечения работы мобильных операторов при отключениях света. Проект предусматривает увеличение проверок и штрафов для операторов, которые не обеспечивают достаточную автономность оборудования.
CERT-UA обнаружила массовое распространение вредоносных писем якобы от имени СБУ. Заражено более 100 компьютеров, включая государственные органы. Письма содержат ссылки на файл с вирусом ANONVNC.
Мошенники используют сокращенные URL для сокрытия вредоносных сайтов. Специалисты советуют проверять ссылки перед переходом, используя сервисы расшифровки и инструменты онлайн-проверки безопасности.
Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.
Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.
российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.
российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.
Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.
Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.
В рамках дерегуляции правительство прекратило ведение Реестра производителей и распространителей программного обеспечения и отменило другие устаревшие нормативные акты, связанные с легализацией программного обеспечения и борьбой с нелегальным использованием.
Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.