Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  77376 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  78491 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  100976 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  142031 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107044 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119037 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119859 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120457 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228773 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211912 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

  •  5047 просмотра
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

  •  6298 просмотра
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

  •  6439 просмотра
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

  •  5324 просмотра
Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

  •  5037 просмотра
ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

  •  5398 просмотра
россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

  •  4770 просмотра
Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

  •  8452 просмотра
Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

  •  10381 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

  •  10760 просмотра

Популярные

"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

  •  66036 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  114673 просмотра
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

  •  104785 просмотра
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

  •  117040 просмотра
Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

  •  110744 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  114673 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  142031 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  161963 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  272610 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  430140 просмотра

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.

политика •   •  5047 просмотра
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины обсудил ситуацию на фронте, потребность в дополнительных зенитных ракетах, подготовку фортификационных сооружений, а также поблагодарил США за недавний пакет помощи во время телефонного разговора с министром обороны США.

Война •   •  6298 просмотра
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.

Война •   •  6439 просмотра
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Украина работает над обеспечением глобального представительства и участия лидеров на предстоящем Саммите мира в Швейцарии, чтобы восстановить полную силу и эффективность Устава ООН для достижения справедливого мира.

политика •   •  5324 просмотра
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

Компания Tesla проводит масштабные увольнения на всех уровнях, включая руководителей, разработчиков программного обеспечения, сервисные службы и инженерный персонал, поскольку Илон Маск стремится сократить операционные расходы, причем сокращение рабочих мест потенциально может достичь 20% рабочей силы.

Новости Мира •   •  5037 просмотра
Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает введение процедур превентивной реструктуризации.

Экономика •   •  5398 просмотра
ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

За сутки россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате вражеских атак ранены четыре человека.

Война •   •  4770 просмотра
россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

Латвия передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью около 100 000 евро в рамках программы IT-коалиции, помогая украинским бригадам наладить связь на передовой.

Война •   •  8452 просмотра
Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

Кабмин провел совещание по подготовке к обеспечению генераторами объектов критической инфраструктуры к следующему отопительному сезону, что поможет децентрализовать энергетическую систему и сделать ее менее уязвимой к российским атакам.

Война •   •  10381 просмотра
Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, чтобы облегчить ликвидацию более 1200 неработающих государственных предприятий в соответствии с новым законом "Об особенностях прекращения деятельности государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины".

Экономика •   •  10760 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении