Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Команда Министерства цифровой трансформации встретилась обсудила усиление сотрудничества Киева и Варшавы в сфере кибербезопасности с министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Детали

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан вместе с представителями Министерства иностранных дел Украины и Госспецсвязи встретилась с польским чиновником.

Обсудили усиление киберзащиты Украины и Польши, ведь польская сторона также испытывает ощутимое влияние от российских кибератак - отметили в Минцифры.

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В фокусе встречи:

сотрудничество и помощь Украине в рамках Таллиннского механизма;

наработка совместных решений для преодоления российских кибератак;



обмен опытом по защите цифровой инфраструктуры



Также в Минцифры поблагодарили польских партнеров за системную поддержку и проактивную позицию.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова усилить сотрудничество с ЕС в противодействии киберугрозам со стороны России.