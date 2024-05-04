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Дмитро Кулеба наголосив на готовності України співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки

Дмитро Кулеба наголосив на готовності України співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки

Київ • УНН

 • 37073 перегляди

Україна готова посилити співпрацю з ЄС у протидії кіберзагрозам з боку Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба наголосив на готовності України співпрацювати з ЄС у сфері кібербезпеки, повідомили у пресслужбі МЗС, передає УНН

Деталі

Я вітаю сьогоднішню сильну заяву Жозепа Борреля, яка демонструє рішучість ЄС жорстко реагувати на тривалу зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі. Україна вже давно є об'єктом російських кібератак, в тому числі тих, що здійснюються APT 28. Ми набули значного досвіду у протидії різним кіберзагрозам. Ми рішуче засуджуємо широке застосування Росією кібер- та гібридної війни проти держав-членів ЄС та інших партнерів. Ми готові посилювати нашу співпрацю з ЄС у сфері протидії кіберзагрозам та очікуємо на проведення 3-го раунду кібердіалогу Україна-ЄС у найближчому майбутньому

заявив глава МЗС України в мережі
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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