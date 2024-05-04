Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности, сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН.

Детали

Я приветствую сегодняшнее сильное заявление Жозепа Борреля, которое демонстрирует решимость ЕС жестко реагировать на продолжающееся злонамеренное поведение России в киберпространстве. Украина уже давно является объектом российских кибератак, в том числе осуществляемых APT 28. Мы приобрели значительный опыт в противодействии различным киберугрозам. Мы решительно осуждаем широкое применение Россией кибер- и гибридной войны против государств-членов ЕС и других партнеров. Мы готовы усиливать наше сотрудничество с ЕС в сфере противодействия киберугрозам и ожидаем проведения 3-го раунда кибердиалога Украина-ЕС в ближайшем будущем