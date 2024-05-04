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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 01:56  •  2129 просмотра

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Украина готова усилить сотрудничество с ЕС в противодействии киберугрозам со стороны России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности, сообщили в пресс-службе МИД, передает УНН

Детали

Я приветствую сегодняшнее сильное заявление Жозепа Борреля, которое демонстрирует решимость ЕС жестко реагировать на продолжающееся злонамеренное поведение России в киберпространстве. Украина уже давно является объектом российских кибератак, в том числе осуществляемых APT 28. Мы приобрели значительный опыт в противодействии различным киберугрозам. Мы решительно осуждаем широкое применение Россией кибер- и гибридной войны против государств-членов ЕС и других партнеров. Мы готовы усиливать наше сотрудничество с ЕС в сфере противодействия киберугрозам и ожидаем проведения 3-го раунда кибердиалога Украина-ЕС в ближайшем будущем

заявил глава МИД Украины в сети
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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khosep-borrelЖозеп Боррель
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