Україна та Польща обговорили посилення співпраці у сфері кіберзахисту - Мінцифри
Київ • УНН
Україна та Польща обговорили посилення співпраці у сфері кіберзахисту від російських кібератак, які зачіпають обидві країни.
Команда Міністерства цифрової трансформації зустрілась обговорила посилення співпраці Києва та Варшави у сфері кібербезпеки з міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковським. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Деталі
Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан разом з представниками Міністерства закордонних справ України та Держспецзвʼязку зустрілася з польським урядовцем.
Обговорили посилення кіберзахисту України та Польщі, адже польська сторона також зазнає відчутного впливу від російських кібератак
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У фокусі зустрічі:
- співпраця та допомога Україні в межах Талліннського механізму;
- напрацювання спільних рішень для подолання російських кібератак;
- обмін досвідом щодо захисту цифрової інфраструктури
Також у Мінцифри подякували польським партнерам за системну підтримку та проактивну позицію.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова посилити співпрацю з ЄС у протидії кіберзагрозам з боку росії.