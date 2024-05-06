Швидкий пошук у неструктурованих даних: українські розробники презентували ШІ-рішення для цілей держбезпеки
Київ • УНН
Українські розробники представили платформу HARVESTER на основі штучного інтелекту для швидкого пошуку та аналізу неструктурованих даних, таких як перехоплені розмови та документи, корисних для цілей державної безпеки.
Українська команда MATHESIS на основі ШІ розробила платформу HARVESTER, яка може підійти для роботи українських спецслужб, для потреб різних сценаріїв аналізу інформації. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Деталі
MATHESIS, який є постачальником передових рішень у сфері SIGINT, CYBERINT, OSINT і обробки та аналізу великих даних на основі ШІ, створив платформу HARVESTER, яка дає змогу швидко та ефективно знаходити потрібну інформацію у великих масивах неструктурованих даних. Це важливо для ухвалення своєчасних рішень, підкреслюють у Мінцифри.
Таким чином, HARVESTER дозволить швидко обробляти та аналізують дані, при цьому інструмент можна адаптувати під потреби різних підрозділів та різні сценарії аналізу інформації.
HARVESTER може:
Шукати мовця в перехоплених розмовах;
Перетворювати мовлення на текст;
Відбирати перехоплені розмови й текстові документи за ключовими словами;
Сортувати текстові документи по категоріях;
Перекладати документи зі 100+ мов;
Ідентифікувати людей за обличчями;
Тощо.
Цікаво, що платформа HARVESTER працює автономно, їй не потрібен інтернет.
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