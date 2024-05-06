ГУР підтвердило знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму: показали відео
Київ • УНН
Український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму, вказали у ГУР.
Внаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога, підтвердили у ГУР МОУ у понеділок, пише УНН.
Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників
Як вказали у розвідці, "успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24".
"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - зазначили у ГУР.
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Доповнення
У розвідці повідомили, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 уже було знищено російські кораблі "цезарь куніков", "івановєц", "сєрґєй котов", "акула" та "серна", а також пошкоджено "іван хурс".