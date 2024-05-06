ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

В результате миссии Главного управления разведки во временно оккупированном Крыму уничтожен скоростной катер врага, подтвердили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.

В результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков - сообщили в ГУР в Telegram.

Как указали в разведке, "успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24".

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма", - отметили в ГУР.

Морской дрон поразил российский катер в оккупированном Крыму: источник сообщил об операции ГУР

Дополнение

В разведке сообщили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "цезарь куников", "ивановец", "сергей котов", "акула" и "серна", а также поврежден "иван хурс".