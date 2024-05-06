Морской дрон поразил российский катер в оккупированном Крыму: источник сообщил об операции ГУР

На Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света - ОВА

Враг пытается улучшить тактическую ситуацию в Луганской области на фоне ожесточенных боев, в то время как Новопсковский район уже два года страдает от ежедневных отключений электроэнергии, а возможности трудоустройства в оккупированном Северодонецке ограничены.