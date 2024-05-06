Морський дрон уразив російський катер в окупованому Криму: джерело повідомило про операцію ГУР
Київ • УНН
Головне управління розвідки в районі Вузької бухти в окупованому росією Криму уразило російський катер за допомогою морського безпілотника.
Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму, повідомило УНН джерело.
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Співрозмовник повідомив, що ураження морським безпілотником Магура V5 російського швидкісного катера у районі бухти Вузька - це операція ГУР.
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