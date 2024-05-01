ГУР атакувало НПЗ в рязанській області рф - джерела
Київ • УНН
Рязанський нафтопереробний завод у росії постраждав від атаки безпілотника, здійсненої Головним управлінням розвідки міністерства оборони України в ніч на 1 травня. Атака призвела до масштабної пожежі на об'єкті.
Рязанський нафтопереробний завод в росії було вражено внаслідок операції ГУР МОУ. Про це журналісту УНН повідомили джерела в українських спецслужбах.
"Внаслідок операції ГУР МОУ в ніч на 1 травня за допомогою БПЛА на території рф було вражено рязанський нафтопереробний завод", - повідомив співрозмовник УНН.
За свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу близько 2 години ночі, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про небезпеку з боку дронів. Атаку безпілотників на території рязанської області підтвердив і місцевий губернатор павло малков.
Крім того, користувачі соціальних мереж повідомляють про наявність дронів в небі над воронезькою областю. Там також було чутно роботу ППО, а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків на Воронежчині нібито внаслідок збиття одного з дронів літакового типу.
Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті рязані та входить до НК "Роснефть". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.
Доповнення
В ніч на 1 травня у росії БПЛА атакували нафтопереробний завод у рязанській області.