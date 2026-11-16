Генерал-майор СБУ Дука у середу виступить на засіданні ТСК Верховної Ради - нардеп Гончаренко

Генерал-майор СБУ Сергій Дука

У середу, 18 листопада відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та антикорупційного законодавства. На ньому заслухають генерал-майора СБУ, колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Сергія Дуку. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

"Це саме те засідання, де буде генерал-майор СБУ Сергій Дука", - зазначив нардеп.

Раніше Сергій Дука заявив про готовність надати свідчення у публічному форматі та закликав Верховну Раду розглянути можливість створити ТСК для вивчення діяльності антикорупційних органів.

Після того нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Сергія Дуку запросять на засідання ТСК, яке займається розслідуванням можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Сергій Дука відповів на це, що приймає запрошення.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні виходу із СІЗО підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.