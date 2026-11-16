Генерал-майор СБУ Дука в среду выступит на заседании ВСК Верховной рады — нардеп Гончаренко

Генерал-майор СБУ Сергей Дука

В среду, 18 ноября состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства. На нём заслушают генерал-майора СБУ, бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Сергея Дуку. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

"Это именно то заседание, где будет генерал-майор СБУ Сергей Дука", — отметил нардеп.

Ранее Сергей Дука заявил о готовности дать показания в публичном формате и призвал Верховную Раду рассмотреть возможность создания ВСК для изучения деятельности антикоррупционных органов.

После этого нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Сергея Дуку пригласят на заседание ВСК, которая занимается расследованием возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины, а также соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

Сергей Дука ответил на это, что принимает приглашение.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.