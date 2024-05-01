ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии был поражен в результате операции ГУР МОУ. Об этом журналисту УНН сообщили источники в украинских спецслужбах.

"В результате операции ГУР МОУ в ночь на 1 мая с помощью БПЛА на территории рф был поражен рязанский нефтеперерабатывающий завод", - сообщил собеседник УНН.

По свидетельству очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода около 2 часов ночи, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар. В то же время местное МЧС объявило об опасности со стороны дронов. Атаку беспилотников на территории рязанской области подтвердил и местный губернатор павел малков.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают о наличии дронов в небе над воронежской областью. Там также была слышна работа ПВО, а в СМИ сообщили о повреждении домов на Воронежчине якобы вследствие сбития одного из дронов самолетного типа.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе рязани и входит в НК "Роснефть". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ - 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Дополнение

В ночь на 1 мая в россии БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в рязанской области.