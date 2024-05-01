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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
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29 апреля 2024, 17:02  •  154154 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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29 апреля 2024, 08:13  •  149019 просмотра

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27 апреля 2024, 11:55  •  204860 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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27 апреля 2024, 10:44  •  169028 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187247 просмотра

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ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии пострадал от атаки беспилотника, осуществленной Главным управлением разведки министерства обороны Украины в ночь на 1 мая. Атака привела к масштабному пожару на объекте.

Война •   •  7076 просмотра
ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

россия выступила против резолюции ООН, которая признала массовое убийство сербскими войсками около 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом, назвав ее "однобокой" и "политически заряженной".

Новости Мира •   •  5459 просмотра
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ

Министерство иностранных дел Украины назначило цифровое лицо по имени Виктория Ши, основанное на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.

Общество •   •  7284 просмотра
МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ

россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 3 громады из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  6352 просмотра
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.

Общество •   •  6083 просмотра
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5151 UAH/USD, укрепив гривну на 15 копеек по отношению к доллару США.

Экономика •   •  6779 просмотра
Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая

Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

Российские войска ночью нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы, что привело к человеческим жертвам.

Война •   •  9353 просмотра
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.

Новости Мира •   •  7598 просмотра
Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.

Война •   •  8570 просмотра
"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению

Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.

Экономика •   •  8533 просмотра
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая