Вночі безпілотники атакували НПЗ в рязанській області рф
Київ • УНН
Російський нафтопереробний завод у Рязанській області був атакований безпілотниками, що спричинило вибухи, на місце події виїхали рятувальні служби.
В ніч на 1 травня у росії БПЛА атакували нафтопереробний завод у рязанській області. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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Очевидці кажуть, що вночі чули гул безпілотників, після чого пролунало два вибухи. Наразі на зводі працюють рятувальні служби, попередньо постраждалих немає.
Офіційно ні москва, ні місцева влада наразі ситуацію не коментували. Проте губернатор рязанської області визнав, що вночі регіон атакували безпілотники.
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Вночі також лунали вибухи у воронезькій області рф, там місцева влада теж попередила про загрозу атаки БПЛА.