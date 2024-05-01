У воронезькій області рф пролунали вибухи: місцева влада попередила про загрозу БПЛА
Київ • УНН
У воронежі пролунали вибухи, місцева влада попередила про загрозу атаки БПЛА та заявила, що сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність.
У російському воронежі пролунало декілька вибухів. Місцева влада попередила про загрозу атаки БПЛА. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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Як пише, Telegram-канал ASTRA, мешканці воронежа повідомили про вибухи. Тим часом місцевий губернатор попередив, що в регіоні оголошена загроза атаки безпілотників.
За його словами, сили ППО перебувають у бойовій готовності.
Нагадаємо
Минулого тижня у мережі з'явились кадри пожежі у воронезькій області після атаки дронів. Тоді губернатор області заявив, що над регіоном знищено 4 БПЛА.
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118673 перегляди