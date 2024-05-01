В воронежской области рф прогремели взрывы: местные власти предупредили об угрозе БПЛА

В российском Воронеже прогремело несколько взрывов. Местные власти предупредили об угрозе атаки БПЛА. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как пишет, Telegram-канал ASTRA, жители воронежа сообщили о взрывах. Тем временем местный губернатор предупредил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

По его словам, силы ПВО находятся в боевой готовности.

Напомним

На прошлой неделе в сети появились кадры пожара в воронежской области после атаки дронов. Тогда губернатор области заявил, что над регионом уничтожено 4 БПЛА.

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