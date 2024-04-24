В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

В смоленской области рф в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелись объекты нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным местных властных органов, инцидент произошел на территории смоленского и ярцевского районов, где произошла атака БпЛА на топливно-энергетические сооружения.

По информации, сейчас соответствующие службы пытаются ликвидировать последствия пожара.

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Местные жители рассказывают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в районе российских сел раздорово и пригорское, распространяя видеоматериалы о происшествии. Сейчас сообщается о по меньшей мере 4-5 взрывах.

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