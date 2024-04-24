В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

В чернянском районе белгородской области рф сбит БпЛА, без пострадавших. Однако в селе волоконовка данной области повреждена кровля и окна в жилом доме в результате падения обломков летательного аппарата. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

По информации, в российском чернянском районе белгородской области системой ПВО был сбит БпЛА. Предварительно, без пострадавших.

Однако в селе волоконовка белгородской области обломками была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Позже вспыхнула сухая трава на площади 800 кв.м. По информации, данное возгорание пожарные оперативно ликвидировали.

Сейчас еще информация о последствиях уточняется.

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