На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

В минобороны рф заявили, что в ночь на 23 апреля над территорией белгородской области российская противовоздушная оборона уничтожила четыре реактивных снаряда. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о "прилете" на двор частного жилого дома, передает УНН.

В российском минобороны говорят, что ночью была осуществлена атака с применением реактивной системы залпового огня "Ольха".

Над территорией белгородской области российская противовоздушная оборона уничтожила четыре реактивных снаряда.

Как добавил губернатор области вячеслав гладков, на подходе к городу было сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе разумное в результате "прилета" во двор частного жилого домовладения выбиты окна и разбит фасад здания, а также разбито лобовое стекло в одном легковом автомобиле.

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