Три человека погибли в результате крупного пожара на российском машиностроительном заводе в воронеже

В русском воронеже произошел пожар на машиностроительном заводе. Пострадали два человека. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

В пожаре на воронежском предприятии "эникмаш-в" три человека погибли, двое пострадали.

Пожар начался в цехе по производству электрооборудования по неустановленной причине. На видео видно густой черный дым из окон производственных помещений. Экстренные службы сообщили, что площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Позже возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров.

Дополним

На заводе "эникмаш-в" производят электродвигатели, электрогенераторы, трансформаторы, вентиляторы, гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру.

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