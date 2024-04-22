Российский самолёт "уронил" еще одну авиабомбу на белгородскую область в рф - росСМИ

Российский самолёт "уронил" очередную авиабомбу на белгородскую область в рф, сообщает российский телеграм-канал ASTRA в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Российский самолёт сбросил очередную авиабомбу на белгородскую область. По данным ASTRA, ФАБ-500 накануне, 21 апреля, была найдена в районе хутора стадников шебекинского горокруга", - говорится в сообщении.

Уничтожать боеприпас, как указано, будут сегодня.

Ранее насчитали "как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолётов на территорию рф или оккупированные территории в марте и апреле".

"Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удаётся, называют падения - "нештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит - нет", - сказано в сообщении.

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