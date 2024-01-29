Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.
Волчанск в Харьковской области вечером подвергся вражескому удару, есть повреждение электросетей - ОВА
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером российские войска обстреляли город Волчанск. Более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны рф, но о жертвах не сообщается.
По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА
За сутки российские войска 89 раз обстреляли Херсонскую область, 2 человека получили ранения. Обстрелы велись из различных видов оружия по жилым кварталам.
Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 383 180 человек личного состава и 6290 танков.
На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА
Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, сообщил глава Николаевской областной администрации по вопросам обороны. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.
На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие
Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.
Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь
За ночь украинские Воздушные силы сбили восемь российских беспилотников "Шахид", которые использовались для атак на несколько регионов Украины. Россия также выпустила одну ракету "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300 с оккупированных территорий, но эти атаки были отражены украинскими силами.
Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинская военная авиация нанесла 6 авиаударов по российским войскам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Украинская противовоздушная оборона также сбила одну российскую крылатую ракету, а ракетные войска нанесли удар по одной российской артиллерийской установке и одной станции радиоэлектронной борьбы.
В Херсоне взрывы - МВА
В украинском городе Херсон прогремели взрывы. По словам главы городской военной администрации, российские войска обстреливали город с левого берега Днепра, который они до сих пор оккупировали.
День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины
29 января 1918 года под Крутами погибло около 300 молодых украинских защитников, которые остановили наступление большевиков на Киев. Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.