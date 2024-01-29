Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ

Российские самолёты уронили ещё 2 авиабомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, сообщает российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

"27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе постников корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе стрелецкое белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы", - говорится в сообщении.

По данным ASTRA, в результате сброса боеприпасов никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

Указано, что 21 января ФАБ-250 упала в районе хутора ионовка и частично повредила местную дамбу.

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