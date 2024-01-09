Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА

россияне до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую накануне военный самолет рф сбросил на город Рубежное в Луганской области. Из-за угрозы взрыва в домах отключили подачу света, газа и воды, однако людей из города не выпускают. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Авиационный снаряд, упавший с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежен. Пиротехники оккупантов отказались работать в 17-градусный мороз - написал Лысогор в Facebook.

По его словам, оккупанты перекрыли несколько районов города. Людей выселяют из окрестных кварталов. Впрочем, Рубежное покинуть нельзя, потому что въезд и выезд оттуда закрыли. Не действуют даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуска.

Люди вторые сутки живут в ужасе перед опасностью. В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва. Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им выберут россияне - отметил председатель Луганской ОВА.

Напомним

Во время утреннего обстрела Украины 8 января российские военные случайно "уронили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.