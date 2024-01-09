Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА
Киев • УНН
Бомба с российского самолета, сброшенная на Рубежное, остается не обезвреженной; из-за угрозы взрыва оккупанты отключили подачу света, газа и воды.
россияне до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую накануне военный самолет рф сбросил на город Рубежное в Луганской области. Из-за угрозы взрыва в домах отключили подачу света, газа и воды, однако людей из города не выпускают. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
Авиационный снаряд, упавший с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежен. Пиротехники оккупантов отказались работать в 17-градусный мороз
По его словам, оккупанты перекрыли несколько районов города. Людей выселяют из окрестных кварталов. Впрочем, Рубежное покинуть нельзя, потому что въезд и выезд оттуда закрыли. Не действуют даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуска.
Люди вторые сутки живут в ужасе перед опасностью. В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва. Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им выберут россияне
Напомним
Во время утреннего обстрела Украины 8 января российские военные случайно "уронили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.
Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА
Бомба с российского самолета, сброшенная на Рубежное, остается не обезвреженной; из-за угрозы взрыва оккупанты отключили подачу света, газа и воды.
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