росіяни "випадково" скинули авіабомбу на окуповане Рубіжне
Київ • УНН
Російський військовий літак скинув бомбу ФАБ-250 на місто Рубіжне в Луганській області, яке з 2022 року окуповане військами рф.
Під час ранкового обстрілу України російські військові випадково "впустили" авіабомбу ФАБ-250 на тимчасове окуповане Рубіжне Луганської області. Про це з посиланням на окупаційну владу повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Так званий глава "лнр" Пасічник визнав, що російський літак здійснив "нештатний пуск" боєприпасу над Рубіжним під час виконання бойового завдання.
Окупаційна влада заявила, що в результаті "інциденту" постраждалих немає, але мешканців довколишніх будинків екстрено евакуювали.Зокрема, п'ятьох осіб, включаючи двох дітей, направили до пунктів тимчасового розміщення.
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Решта вирішили самостійно переїхати до родичів та друзів.
На місці працює слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС та військової комендатури. Фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу.
Довідково
ФАБ-250 — радянська авіабомба, оснащена фугасною боєголовкою. Боєприпас важить 250 кг і застосовується авіацією зс рф, а також деяких пострадянських республік та деякими країнами, що їх імпортують.
Завдяки великій дальності польоту цих ФАБів росіяни можуть скидати авіабомби на передові українські позиції не заходячи в зону дії української ППО.
Нагадаємо
Під час масованого ракетного удару по Україні, 2 січня, у воронезькій області теж впав російський боєприпас. Тоді у селі Петропавлівка впала одна з ракет запущених по Україні.
Внаслідок цього постраждали четверо росіян, отримали пошкодження понад 100 будинків, школа, будинок культури, будівля адміністрації, а також п'ять легкових автомобілів та трактор.
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