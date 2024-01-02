У міноборони рф визнали, що під час ранкового обстрілу України одна з російських ракет впала у воронезькій області
Київ • УНН
У російському міністерстві оборони підтвердили, що їхня ракета, яка, ймовірно, летіла на Київ, впала у воронезькій області.
російське міністерство оборони підтвердило, що одна з ракет запущених сьогодні вранці у бік Україні, впала у селі Петропавлівка воронезької області. Про це з посиланням на російські, передає УНН.
Деталі
Пропагандисти назвали це "нештатним сходом авіаційного боєприпасу". Згідно з даними міноборони рф, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте отримали пошкодження шість приватних будівель.
Проводиться розслідування обставин, що сталося. На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень та надання допомоги у відновленні будинків
Разом з тим губернатор воронезької області олександр гусєв повідомляє про сім пошкоджених будівель. За його словами, мешканців кількох вулиць Петропавлівки перевозять до пунктів тимчасового розміщення, у тому числі до пансіонату в Коротояк.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що ракета, яка, ймовірно, летіла бомбити Київ, упала на території росії й знесла всю вулицю в селі Воронезької області.
Тоді російські пропагандисти розділились. Частина ЗМІ відразу заявила, що ракета дійсно була російська, натомість прокремлівські медіа заявили про атаку ЗСУ.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ вранці 2 січня.
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