Гарантія безпеки - це знищення путінського режиму: в РНБО відреагували на масовану ракетну атаку рф
Київ • УНН
Данилов заявив, що знищення російського режиму є необхідним для безпеки України на тлі масованого російського авіаудару по Києву.
На тлі масованого авіаудару рф по Києву секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що найкращою гарантією безпеки України буде знищення російського режиму. Про це йдеться на його сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення — найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...
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За його словами, Україна продовжить боротьбу, скільки б ракет не летіло в нашому небі.
"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не помстимося за всіх 514 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею", - переконує секретар РНБО.
Доповнення
Як заявили у Повітряних силах ЗСУ вранці, 2 січня, росіяни запустили по Україні 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.
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Крім того, із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва зросла до 33. Зараз на місці працюють рятувальники, пожежники, медики.