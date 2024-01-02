"Відомо про 92 поранених, четверо людей загинули": Зеленський показав відео наслідків масованої атаки рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану ворожу атаку на Україну, вказавши, що наразі відомо про 4 жертви та 92 поранених, і показавши відео наслідків удару, пише УНН.

Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. "Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи", - вказав Зеленський.

"Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - наголосив Глава держави.

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