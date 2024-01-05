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В російській авіаційній ракеті Х-59 знайшли понад 40 іноземних компонентів

В російській авіаційній ракеті Х-59 знайшли понад 40 іноземних компонентів

Київ • УНН

 • 25348 перегляди

НАЗК виявило 42 іноземні компоненти в російських ракетах Х-59, що використовуються проти України.

В російських авіаційних ракетах "Х-59", якими окупанти обстрілюють Україну, було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну "Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї".

росіяни хочуть оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом - Центр нацспротиву04.01.24, 13:38 • 30332 перегляди

Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59. НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями авіаційних ракет рф Х-59    

- резюмували у відомстві. 

В НАЗК додали, що останнім часом росія почала регулярно застосовувати ці ракети у поєднанні з "шахедами".

У Агентстві також розповіли, що саме цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще восьмеро були поранені.

"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", - наголошують в Агентстві.

 - наголошують в НАЗК.

Нагадаємо

Фахівці з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз заявили, що серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, — балістичні та крилаті ракети наземного базування "Іскандер-М" та "Іскандер-К", крилаті ракети морського базування "Калібр" та крилаті ракети різних типів "Х".

У ДСНС показали наслідки ракетного удару рф по Кропивницькому04.01.24, 14:04 • 53633 перегляди

Володимир Омельченко

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