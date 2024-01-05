В російській авіаційній ракеті Х-59 знайшли понад 40 іноземних компонентів
Київ • УНН
НАЗК виявило 42 іноземні компоненти в російських ракетах Х-59, що використовуються проти України.
В російських авіаційних ракетах "Х-59", якими окупанти обстрілюють Україну, було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.
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Зазначається, що Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну "Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї".
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Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59. НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями авіаційних ракет рф Х-59
В НАЗК додали, що останнім часом росія почала регулярно застосовувати ці ракети у поєднанні з "шахедами".
У Агентстві також розповіли, що саме цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще восьмеро були поранені.
"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", - наголошують в Агентстві.
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