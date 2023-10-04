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Російські військові свідомо використовують проти України зброю масового ураження - експерти КНДІСЕ дослідили бойові частини ракет

Російські військові свідомо використовують проти України зброю масового ураження - експерти КНДІСЕ дослідили бойові частини ракет

Київ • УНН

 • 2063003 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські військові свідомо використовують проти України та мирного цивільного населення зброю масового ураження і підтвердженням цьому слугують дослідження бойових частин ракет ворога, які проводять експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Про результати своїх досліджень вони розповіли у коментарі УНН.

Серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, — балістичні та крилаті ракети наземного базування “Іскандер-М” та “Іскандер-К”, крилаті ракети морського базування “Калібр” та крилаті ракети різних типів “Х”.

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“Кожен із цих видів зброї має бойову частину − це саме та частина ракети, яка призначена для знищення (руйнування) різних об’єктів. У ракетах та ударних безпілотних літальних апаратах вона є частиною, що має виключно воєнне призначення та не використовується в інших сферах, на відміну від мікроелектроніки.

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Бойова частина складається з оболонки (цільнокорпусна, з напівготовими або готовими уражаючими елементами) та вибухової речовини, вагою від десятків до декілька сотень кг. Так, вага бойової частини російської ракети типу „Іскандер-М(К)“ становить близько 500 кг, у „Калібрів“ − 450 кг, „Х-101“ − близько 400 кг”, — пояснили експерти Інституту.

Бойові частини, що застосовуються в зазначених ракетах, можуть бути різних типів: звичайні (фугасні, осколково-фугасні), касетні, спеціальні, ядерні тощо.

Для прикладу, ракети “Іскандер-К” та “Калібри” у більшості випадків мають бойову частину з готовими уражаючими елементами.

“Зовні вони нагадують металеві прямокутники рівнозначних розмірів. Після вибуху ракети ці уражаючі елементи розлітаються на сотні метрів і призводять до значних пошкоджень будівель, об’єктів інфраструктури, людських жертв, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень”, — кажуть експерти.

Інший варіант — ракети з цільною оболонкою бойової частини, наприклад “Х-101”.

“Простими словами „уражаючі елементи“ для такої бойової частини виникають у процесі розривання оболонки, що оточує вибуховий заряд. Коли оболонка має гладку та рівну поверхню як в середині, так і зовні, вона розривається шляхом так званої природної фрагментації. Фрагменти (осколки) можуть бути різних розмірів, форм і ваги”, — пояснили у КНДІСЕ.

Результати цих досліджень лягають в основу доказової бази в міжнародних судах.

“Узагальнюючи аналіз, однозначним є висновок, що російські військові свідомо використовують проти України та мирного цивільного населення зброю масового ураження. Належне вивчення та документування злочинів терористів, а також надання надійної доказової бази для міжнародних судових процесів, є основним завданням судових експертів”, — пояснили експерти.

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