Експерти КНДІСЕ пояснили, чим відрізняються крилаті та балістичні “Іскандери”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні російські війська атакували Київську область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". В ексклюзивному коментарі УНН експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз пояснили, в чому полягають їх головні відмінності.
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За словами експертів, основною відмінністю між крилатими та балістичними “Іскандерами” є різна конструкція та принцип польоту.
"Іскандер-К" є узагальненою назвою крилатих ракет, які росіяни використовують у складі ОТРК "Іскандер", аналог ракети "Калібр".
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“Дальність польоту становить 500 км, маса бойової частини 480 кг. Висота польоту ракети близько 7 метрів при виході на ціль, і не вище 6 км загалом. Система наведення: комбінована, включаючи інерціальну систему навігації та глобальну навігаційну систему (ГЛОНАСС). Ракета летить за завчасно заданими координатами, може змінювати траєкторію польоту, коригується впродовж всього часу польоту, автоматично огинає рельєф місцевості”, - зазначають експерти.
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"Іскандер-М" є балістичною ракетою з комплексу "Іскандер". Її заявлена дальність стрільби становить до 500 км, висота польоту 6-50 км, а велика частина польоту зазвичай проходить на максимальній висоті.
“Ракета має інерціальну систему навігації та працює за принципом балістичного польоту. Після запуску вона рухається по визначеній траєкторії, яка включає фазу розгону та підйому на значну висоту у верхніх шарах атмосфери, а потім падіння під впливом гравітації без активного керування”, - пояснили в КНДІСЕ.
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Додамо
Під час другої за добу ворожої атаки на Київщину збили усі з 11 запущених "Іскандерів".