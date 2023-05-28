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Понад 1 мільярд гривень: експерти розповіли про найбільші руйнування в Києві та орієнтовну суму збитків від російської агресії

Понад 1 мільярд гривень: експерти розповіли про найбільші руйнування в Києві та орієнтовну суму збитків від російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії до України, столиця стала одним з епіцентрів ракетних атак і спроб ураження цивільних та інфраструктурних об’єктів ударними безпілотними літальними апаратами. В ексклюзивному коментарі УНН експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли про найбільші руйнування від військової агресії рф у Києві та встановлені суми збитків, які в майбутньому доведеться відшкодовувати російським терористам.

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Цитата

«Факти всіх російських атак на столицю України ретельно досліджуються, встановлюється максимально повна картина подій для подальшої відповідальності осіб, які вчиняють злочини проти громадян України. Дуже часто за фактами таких подій призначаються комплексні судові експертизи в яких спільно працюють військові, вибухотехніки, спеціалісти у сфері будівельно-технічних та економічних видів досліджень.

На вирішення судовим експертам виносяться питання щодо характеру пошкоджень, типу зброї, яка застосовувалася, причинно-наслідкових зв’язків між злочинними діями військових рф та наслідками для України. На жаль, окрім визначення матеріальних збитків для української держави, бізнесу та підприємців, у багатьох випадках мова йде про життя людей, адже терористи атакують житлові будинки та інфраструктурні об’єкти. Наше основне завдання – провести максимально ретельні дослідження й надати суду беззаперечні докази вини країни-терористки», − зазначають експерти КНДІСЕ.

Експерти досліджували зруйновані росіянами об’єкти з перших днів повномасштабного вторгнення. Одним із перших об’єктів дослідження став житловий будинок у столиці на проспект Валерія Лобановського, куди 26 лютого 2022 року влучила російська авіаційна ракета.

Експерти встановили, що від ударів крилатими ракетами Х-101 спричинено руйнування житлового будинку по вулиці Глибоцькій, Пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз «Скляний міст», Парк імені Т. Г. Шевченка поблизу Червоного корпусу КНУ ім. Т. Г. Шевченка та десятки об’єктів поблизу.

Крилатими ракетами «Калібр» були вражені Київська телевежа та столичний бізнес-центр «101 Tower». Ракетою «Кинджал» росіяни зруйнували торгово-розважальний центр «Retroville».

Цей перелік невичерпний, зазначають експерти та наголошують - лише за окресленими об'єктами орієнтовна сума збитків складає понад 1 млрд грн. У КНДІСЕ наголошують - за кожним випадком ведеться активна експертна робота:

«За кожен вчинений злочин наш ворог відповідатиме не лише перед Україною, а всім світом. Механізм компенсацій наразі напрацьовується, однак відновлення України після перемоги неминуче і з нашої сторони важливо надати докази злочинів росіян та встановлені суми збитків для їх подальшого відшкодування», − резюмують в КНДІСЕ.

Нагадаємо

За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, результати експертиз КНДІСЕ стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді.

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