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Более 1 миллиарда гривен: эксперты рассказали о самых больших разрушениях в Киеве и ориентировочной сумме ущерба от российской агрессии

Киев • УНН

 • 1271711 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, столица стала одним из эпицентров ракетных атак и попыток поражения гражданских и инфраструктурных объектов ударными беспилотными летательными аппаратами. В эксклюзивном комментарии УНН эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали о наибольших разрушениях от военной агрессии рф в Киеве и установленные суммы убытков, которые в будущем придется возмещать российским террористам.

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Цитата

«Факты всех российских атак на столицу Украины тщательно исследуются, устанавливается максимально полная картина событий для дальнейшей ответственности лиц, совершающих преступления против граждан Украины. Очень часто по фактам таких событий назначаются комплексные судебные экспертизы в которых совместно работают военные, взрывотехники, специалисты в сфере строительно-технических и экономических видов исследований.

На решение судебным экспертам выносятся вопросы о характере повреждений, типа оружия, которое применялось, причинно-следственных связей между преступными действиями военных РФ и последствиями для Украины. К сожалению, кроме определения материального ущерба для украинского государства, бизнеса и предпринимателей, во многих случаях речь идет о жизни людей, ведь террористы атакуют жилые дома и инфраструктурные объекты. Наша основная задача – провести максимально тщательные исследования и предоставить суду неопровержимые доказательства вины страны-террористки», − отмечают эксперты КНИИСЭ.

Эксперты исследовали разрушенные россиянами объекты с первых дней полномасштабного вторжения. Одним из первых объектов исследования стал жилой дом в столице на проспект Валерия Лобановского, куда 26 февраля 2022 года попала российская авиационная ракета.

Эксперты установили, что от ударов крылатыми ракетами Х-101 вызвано разрушение жилого дома по улице Глыбоцкой, Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск - «Стеклянный мост», Парк имени Т. Г. Шевченко вблизи Красного корпуса КНУ им. Т. Г. Шевченко и десятки объектов поблизости.

Крылатыми ракетами «Калибр» были поражены Киевская телебашня и столичный бизнес-центр «101 Tower». Ракетой «Кинжал» россияне разрушили торгово-развлекательный центр «Retroville».

Этот перечень неисчерпывающий, отмечают эксперты и акцентируют - только по указанным объектам ориентировочная сумма ущерба составляет более 1 млрд грн. В КНИИСЭ отмечают - по каждому случаю ведется активная экспертная работа:

«За каждое совершенное преступление наш враг будет отвечать не только перед Украиной, а всем миром. Механизм компенсаций пока нарабатывается, однако восстановление Украины после победы неизбежно и с нашей стороны важно предоставить доказательства преступлений россиян и установленные суммы убытков для их дальнейшего возмещения», − резюмируют в КНИИСЭ.

Напомним

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, результаты экспертиз КНИИСЭ станут доказательствами военных преступлений россии в Украине в Международном уголовном суде.

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