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Эксперты КНИИСЭ объяснили, чем отличаются крылатые и баллистические "Искандеры"

Эксперты КНИИСЭ объяснили, чем отличаются крылатые и баллистические "Искандеры"

Киев • УНН

 • 1856327 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня российские войска атаковали Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". В эксклюзивном комментарии УНН эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз объяснили, в чем заключаются их главные отличия.

Детали

По словам экспертов, основным отличием между крылатыми и баллистическими “Искандерами” является разная конструкция и принцип полета.

"Искандер-К" является обобщенным названием крылатых ракет, которые россияне используют в составе ОТРК "Искандер", аналог ракеты "Калибр".

Цитата

“Дальность полета составляет 500 км, масса боевой части 480 кг. Высота полета ракеты около 7 метров при выходе на цель, и не выше 6 км в целом. Система наведения: комбинированная, включая инерциальную систему навигации и глобальную навигационную систему (ГЛОНАСС). Ракета летит по заранее заданным координатам, может менять траекторию полета, корректируется в течение всего времени полета, автоматически огибает рельеф местности”, - отмечают эксперты.

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"Искандер-М" является баллистической ракетой из комплекса "Искандер". Ее заявленная дальность стрельбы составляет до 500 км, высота полета 6-50 км, а большая часть полета обычно проходит на максимальной высоте.

“Ракета имеет инерциальную систему навигации и работает по принципу баллистического полета. После запуска она движется по определенной траектории, которая включает фазу разгона и подъема на значительную высоту в верхних слоях атмосферы, а затем падение под воздействием гравитации без активного управления”, - пояснили в КНИИСЭ.

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Добавим

Во время второй за сутки вражеской атаки на Киевщину сбили все из 11 запущенных "Искандеров".

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