Эксперты КНИИСЭ объяснили, чем отличаются крылатые и баллистические "Искандеры"

Детали

По словам экспертов, основным отличием между крылатыми и баллистическими “Искандерами” является разная конструкция и принцип полета.

"Искандер-К" является обобщенным названием крылатых ракет, которые россияне используют в составе ОТРК "Искандер", аналог ракеты "Калибр".

Цитата

“Дальность полета составляет 500 км, масса боевой части 480 кг. Высота полета ракеты около 7 метров при выходе на цель, и не выше 6 км в целом. Система наведения: комбинированная, включая инерциальную систему навигации и глобальную навигационную систему (ГЛОНАСС). Ракета летит по заранее заданным координатам, может менять траекторию полета, корректируется в течение всего времени полета, автоматически огибает рельеф местности”, - отмечают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Глаза" российских ракет: как агрессор пытается усовершенствовать системы наведения своих боеголовок

"Искандер-М" является баллистической ракетой из комплекса "Искандер". Ее заявленная дальность стрельбы составляет до 500 км, высота полета 6-50 км, а большая часть полета обычно проходит на максимальной высоте.

“Ракета имеет инерциальную систему навигации и работает по принципу баллистического полета. После запуска она движется по определенной траектории, которая включает фазу разгона и подъема на значительную высоту в верхних слоях атмосферы, а затем падение под воздействием гравитации без активного управления”, - пояснили в КНИИСЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 1 миллиарда гривен: эксперты рассказали о самых больших разрушениях в Киеве и ориентировочной сумме ущерба от российской агрессии

Добавим

Во время второй за сутки вражеской атаки на Киевщину сбили все из 11 запущенных "Искандеров".