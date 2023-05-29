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Під час другої за добу ворожої атаки на Київщину збили усі з 11 запущених "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 467320 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Київську область сьогодні зранку російські війська атакували балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер», 11 з 11 запущених ракет знищено. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - написав Залужний.

Нагадаємо

У ПС ЗСУ повідомили, що російські війська 29 травня могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії.

За даними КМВА, усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО.

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