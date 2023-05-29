Во время второй за сутки вражеской атаки на Киевскую область сбили все из 11 запущенных "Искандеров"

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"Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК «Искандер». Всего выпущено 11 ракет: «Искандер-М» и «Искандер-К» с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", - написал Залужный.

Напомним

В ВС ВСУ сообщили, что российские войска 29 мая могли атаковать Киев "Искандером", ракеты летели по баллистической траектории.

По данным КМВА, все воздушные цели во время вражеской атаки днем на Киев были сбиты силами ПВО.