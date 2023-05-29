Усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час недавньої повітряної атаки на столицю України усі цілі були знищені силами ППО. Влучань по об’єктах не допущено. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на начальника КМВА Сергія Попко, пише УНН.
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"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно збиті силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються", - зазначив Попко.
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Начальник КМВА додав, що це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. За його словами, ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі та на вулицях.
"Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - зауважив Попко.
Нагадаємо
У Повітряних силах зазначили, що ракети, які були спрямовані на Київ, летіли по балістичній траєкторії.