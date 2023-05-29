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Усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО - КМВА

Усі повітряні цілі під час ворожої атаки вдень на Київ були збиті силами ППО - КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час недавньої повітряної атаки на столицю України усі цілі були знищені силами ППО. Влучань по об’єктах не допущено. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на начальника КМВА Сергія Попко, пише УНН.

Цитата

"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно збиті силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються", - зазначив Попко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожа атака на Київ: виявили вже 6 уламків ракет – КМВА

Начальник КМВА додав, що це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. За його словами, ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі та на вулицях.

"Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - зауважив Попко.

Нагадаємо

У Повітряних силах зазначили, що ракети, які були спрямовані на Київ, летіли по балістичній траєкторії.

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