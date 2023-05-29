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Все воздушные цели во время вражеской атаки днем на Киев были сбиты силами ПВО - КГВА

Киев • УНН

 • 305344 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время недавней воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО. Попаданий по объектам не допущено. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко, пишет УНН.

Цитата

"Предварительно, все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные обрабатываются и уточняются. Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о пострадавших на данный момент уточняются", - отметил Попко.

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Начальник КГВА добавил, что это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. По его словам, враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах.

"То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", - отметил Попко.

Напомним

В Воздушных силах отметили, что ракеты, которые были направлены на Киев, летели по баллистической траектории.

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