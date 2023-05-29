Ворожа атака на Київ: виявили вже 6 уламків ракет - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. КМВА повідомляє про виявлення 6 уламків ракет у трьох районах Києва під час ворожої атаки 29 травня, пише УНН.
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"Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет", - ідеться у повідомленні КМВА і перечисляється:
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- Оболонський р-н.:
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- біля АЗС;
- на дорожнє покриття із займанням;
- на зелену зону;
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- Деснянський р-н.:
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- на територію одного з парків;
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- Дніпровський р-н.:
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- на дорожнє покриття в різних місцях.
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"Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - вказали у КМВА.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах. КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.
Відомо про одного пораненого.