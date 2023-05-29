Ворожа атака на Київ: Кличко повідомив про пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Київ 29 травня є поранений - у Подільському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - повідомив мер.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.
КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.