Вражеская атака на Киев: Кличко сообщил о раненом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Киев 29 мая есть раненый - в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", - сообщил мэр.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.
КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.