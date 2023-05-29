Уламки під час ворожої атаки впали у двох районах - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час ворожої атаки 29 травня і роботи ППО сталося падіння уламків в Подільському та Оболонському районах Києва. Про це повідомили в КМВА у Telegram, пише УНН.
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"Попередня інформація. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонський р-ні на проїжджу частину", - ідеться у повідомленні.
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Як вказано, всі екстрені служби працюють на місцях.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
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У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
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