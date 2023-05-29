Обломки во время вражеской атаки упали в двух районах - КГВА

Цитата

"Предварительная информация. Вследствие работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. А также в Оболонский р-не на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, все экстренные службы работают на местах.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним

В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.

В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.