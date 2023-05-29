Обломки во время вражеской атаки упали в двух районах - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время вражеской атаки 29 мая и работы ПВО произошло падение обломков в Подольском и Оболонском районах Киева. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.
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"Предварительная информация. Вследствие работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. А также в Оболонский р-не на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, все экстренные службы работают на местах.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.