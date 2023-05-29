Вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Вибухи сталися в Деснянському районі столиці, працювала ППО, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Вибухи в Деснянському районі. Працювало ППО", - написав Кличко.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.
КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва.